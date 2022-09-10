الامارات | دوري «الهواة» ينطلق بـ 17 فريقاً.. وعودة النقل التلفزيوني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق عند الساعة 17:40 مساء اليوم، منافسات الموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم الذي يشارك فيه للمرة الأولى 17 فريقاً، ويدشن فريقا حتا والعروبة منافسات الجولة الأولى، فيما يلتقي فريق الإمارات مع «ستي» والفجيرة مع مسافي بالتوقيت نفسه.

وتستكمل الجولة غداً بإقامة خمس مباريات، إذ يلتقي بينونة مع الذيد، ودبا الحصن مع العربي، والجزيرة الحمراء مع مصفوت، والتعاون مع مسافي، ويتواجه «جلف إف سي» مع فرسان هسبانيا.

ويتميز الموسم الجاري عن المواسم السابقة بأنه أول موسم يُقام بمشاركة 17 فريقاً، وسيطبق فيه نظام الهبوط والصعود في نهاية الموسم الجاري مجدداً بعد أن تم تعليق العمل به في الموسم الماضي، وارتفع عدد الفرق الجديدة في المسابقة بانضمام فريقي هسبانيا وبينونة إضافة إلى فريقي «ستي» و«جلف إف سي» من الموسم الماضي.

وكشفت توقيتات مباريات البطولة المنشورة على الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم أن أغلبية جولات الدوري ستُقام على مدار ثلاثة أيام (الجمعة والسبت والأحد) من كل أسبوع، وليس كما كان معتاداً على يومين، ما يمنح فرصة أفضل لحضور الجمهور للمباريات، وأيضاً للنقل التلفزيوني والجوانب الفنية والبدنية.

يُذكر أن ناديي دبا الفجيرة والبطائح فازا بالمركزين الأول والثاني في الموسم الماضي لدوري الدرجة الأولى، بينما احتل العروبة والإمارات المركزين الأخيرين في دوري أدنوك للمحترفين وعادا للمشاركة في دوري الدرجة الأولى.

وتُعد مواجهة حتا مع العروبة، قمة اليوم الأول من الجولة الأولى للمنافسات، حيث يتمتع الفريقان بإمكانات فنية عالية من اللاعبين الأجانب والمواطنين والمقيمين والجهاز الفني، حيث يدرّب حتا المقدوني الشمالي جوجيكا بينما يدرّب العروبة الصربي بونياك، والاثنان من أصحاب الإنجازات العالية، ما يمنحهما حظوظاً وفيرة للصعود والمشاركة في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين.

ويبرز إلى الواجهة أيضاً مباراة دبا الحصن والعربي اللذين احتلا المركزين الثالث والرابع في ترتيب دوري الموسم الماضي، ويقود العربي المدرب المغربي بدرالدين الإدريسي الذي نجح في إبقاء الظفرة في دوري الأضواء، بينما يدرّب دبا الحصن المدرب المواطن محمد بن حاليون الذي يتمتع بخبرة بارزة في دوري الدرجة الأولى.

نقل تلفزيوني

علمت «الإمارات اليوم» أن النقل التلفزيوني سيكون حاضراً في أولى جولات الموسم الجاري، والتي لن يتعارض توقيتها مع توقيت مباريات دوري أدنوك للمحترفين، وأن مباراة دبا الحصن مع العربي التي ستُقام غداً مرشحة لأن تنقل تلفزيونياً بحيث تكون أول مباراة يتم نقلها في الموسم الجاري.

مباريات الجولة الأولى

اليوم (الساعة 17:40)

حتا - العروبة

الامارات - «ستي»

الفجيرة - مسافي

غداً (الساعة 17:40)

بينونة - الذيد

دبا الحصن - العربي

الجزيرة الحمراء - مصفوت

التعاون - مسافي

«جلف إف سي» - فرسان هسبانيا.