الامارات | النصر في مهمة ردّ الدين إلى «البرتقالي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض النصر مباراة بالغة الصعوبة أمام عجمان الساعة 17:45 اليوم، خصوصاً بعد المستوى المميز الذي قدمه «البرتقالي» حين تعادل مع العين في الجولة الأولى، بجانب أن النصر يخشى من تكرار سيناريو الموسم الماضي حين فاز عجمان عليه ذهاباً وإياباً (3-0، و1-0).

ويبحث النصر عن ردّ الدين، وكذلك تعويض خسارة نقطتين حين تعادل في الجولة الماضية مع الظفرة 1-1.

ويسعى النصر لاستغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق الانطلاقة المرجوة بدءاً من مباراة اليوم.