الامارات | النصر في مهمة ردّ الدين إلى «البرتقالي»

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شكرا لقرائتكم خبر عن النصر في مهمة ردّ الدين إلى «البرتقالي» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض النصر مباراة بالغة الصعوبة أمام عجمان الساعة 17:45 اليوم، خصوصاً بعد المستوى المميز الذي قدمه «البرتقالي» حين تعادل مع العين في الجولة الأولى، بجانب أن النصر يخشى من تكرار سيناريو الموسم الماضي حين فاز عجمان عليه ذهاباً وإياباً (3-0، و1-0).
ويبحث النصر عن ردّ الدين، وكذلك تعويض خسارة نقطتين حين تعادل في الجولة الماضية مع الظفرة 1-1.
ويسعى النصر لاستغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق الانطلاقة المرجوة بدءاً من مباراة اليوم.
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