الامارات | «العنابي» يهدّد فرهاد مجيدي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى الوحدة لتحقيق فوزه الأول حين يستضيف كلباء اليوم الساعة 20:30، في الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين.

ولا يريد تكرار نزف النقاط في الجولات الأولى كما حصل الموسم الماضي. في المقابل، يسعى مدرب كلباء، الإيراني فرهاد مجيدي لتصحيح المسار سريعاً، بعد الخسارة من البطائح في الجولة الأولى، بينما تعادل العنابي أمام الوصل.

ويراهن الوحدة على نجمه بيدرو، وعلى خبرات قائد الفريق إسماعيل مطر، ويتوقّع أن يشارك المخضرم فارس جمعة أساسياً لتعزيز قوة الدفاع.