الامارات | ميرة تتزيّن بالفضة في البطولة العربية للسباحة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرزت سباحة المنتخب الوطني ميرة عبدالله الشحي، الميدالية الفضية في سباق 200 متر فراشة 15 سنة ضمن البطولة العربية الأولى لألعاب الماء للفئات العمرية المقامة في القاهرة، محققة زمناً قدره 2:37:39 دقيقة، لتحرز ثانية ميدالياتها العربية في البطولة بعد أن كانت قد أحرزت برونزية سباق 50 متر فراشة تحت 15 سنة. ويختتم المنتخب الوطني للسباحة مشاركته في البطولة اليوم بعدد من السباقات المهمة، لاسيما للسباح سالم غالب، الذي يشارك في منافسات أكثر من عمره بعام وهو ما جعله يأتي في المركز الرابع في ثلاث منافسات شارك فيها حتى الآن.

من جهة أخرى، حضر عبدالله الوهيبي، أمس، اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربي للسباحة برئاسة العماني طه الكشري، رئيس الاتحاد العربي للسباحة، والذي أقيم على هامش البطولة العربية للألعاب المائية بالقاهرة، والتي تضم ثلاث منافسات هي كرة الماء والغطس والسباحة.