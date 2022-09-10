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الامارات | «هاتريك» مبخوت يسعد الجزيرة

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سيد مصطفى ■ الشارقة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن «هاتريك» مبخوت يسعد الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد الجزيرة بثلاث نقاط ثمينة من معقل خورفكان بعد الفوز عليه 4/2، في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين أمس.

ليحافظ على العلامة الكاملة وصدارة الدوري.

وشهدت المباراة ثلاث ركلات جزاء للجزيرة سجل منها مبخوت اثنتين وأضاع واحدة، لكنه أكمل الهاتريك بتسديدة رائعة.

وقلب الجزيرة الطاولة على مستضيفه الذي تقدم بهدف سالم الحمادي «45+1»، ليسجل هدفين في الشوط الثاني عن طريق مبخوت وفلورين تناسي «47» و«60»، وأدرك خورفكان التعادل عن طريق ايلتون فيليبي، «66»، وعاد مبخوت وسجل هدفي الفوز «71» و«83».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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