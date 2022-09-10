شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا: الهلال الأجهز فى كأس لوسيل والزمالك لم يمتلك رفاهية الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه كان يعلم جيدا أن مباراة الهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل صعبة، في ظل قوة الفريق المنافس وجاهزيته.

وقال المدير الفني للأبيض، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "جدول المباريات كان صعبا في الدوري المصري وأنهينا المسابقة في نهاية شهر أغسطس الماضي، وهناك بعض اللاعبين حصلوا على راحة وخاضوا ثلاث تدريبات فقط".

وأضاف فيريرا: "الزمالك خاض 4 تدريبات فقط قبل مباراة الهلال السعودي على العكس من المنافس الذي دخل اللقاء في كامل لياقته".

وتابع المدير الفني: "المباراة كانت صعبة ولكننا استطعنا تقديم مستوى جيد، ومجاراة الهلال السعودي في اللقاء، وبعد التأخر بهدف كان لدينا الإصرار على العودة، لتصل المباراة الى ركلات الترجيح التي تمكن من خلالها الهلال في تحقيق الفوز".

واستطرد: "أوجه التهنئة للاعبي الزمالك على الأداء خلال اللقاء، وأشكر الجماهير التي حضرت لمؤازرة الفريق ومساندته في هذه المواجهة المهمة، وكنا نأمل في العودة بالكأس، واللاعبون خاضوا المباراة بحماس مثل كل المباريات التي نخوضها في كافة البطولات".

وتحدث المدير الفني عن ركلات الترجيح قائلا: "الركلة التي تمت إعادتها للهلال لم تكن جيدة بالنسبة لنا، وفي كل الأحوال نحن استطعنا مجاراة الهلال رغم عدم جاهزية الفريق بدنيا بسبب جدول الموسم الماضي، والراحة التي حصل عليها الفريق، لأننا ما زلنا في بداية موسم جديد".

وأوضح المدير الفني أن الخسارة بركلات الترجيح تكلف الكثير، كما أن حارس الهلال تحرك هو الآخر في ركلات الترجيح، مضيفا أن الزمالك لم يكن مستعدا بدنيا على العكس من المنافس، وأضاف فيريرا أن التغييرات التي أجراها كانت جيدة وأفادت الفريق.

وفيما يخص ضغط المباريات المقبلة في دوري أبطال أفريقيا ودوري الموسم الجديد قال جوسفالدو فيريرا:" على اتحاد الكرة عمل جدول مباريات يواكب كل دوريات العالم حتى لا يعاني اللاعبون من الإرهاق، ونحن لدينا أربعة أيام فقط قبل السفر إلى الكاميرون لخوض تحدي جديد بدوري أبطال أفريقيا، ومن المهم بالنسبة لنا تخطي هذه المرحلة من التصفيات".

واختتم المدير الفني تصريحاته قائلا: "الزمالك عازم على تقديم موسم جيد سواء على مستوى البطولات المحلية أو دوري أبطال أفريقيا، ونحن نحتاج إلى جهد كبير في الموسم الجديد".