7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 9 / 9 / 2022

الفيفا يخطر اتحاد الكرة بالموعد النهائى لترشيح القائمة الدولية للحكام

أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم، نظيره المصري بالموعد النهائي لترشيح القائمة الدولية للحكام، وحدد الفيفا يوم 25 من سبتمبر الجاري موعدا نهائيا لترشيح الحكام الدوليين.

الأهلي يكثف مفاوضاته مع دجلة بشأن الدبيس ورشدان

يكثف مسئولو النادي الأهلي من مفاوضاتهم مع نظرائهم في وادي دجلة من أجل التعاقد مع الثنائي كريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان لتدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال الموسم المقبل، باعتبارهما من اللاعبين المميزين والقادرين على تقديم الإضافة للأهلي في الموسم المقبل، لاسيما وأن الأهلي حصل على موافقة الثنائي المتواجد حاليا في معسكر المنتخب الأولمبي ويعكف على حسم الصفقة مع مسئولي وادي دجلة.