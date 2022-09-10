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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 9 / 9 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 9 / 9 / 2022، فى مقدمتها: الزمالك يحصد مليون دولار بعد خسارة كأس لوسيل.
الهلال السعودى يتوج بكأس لوسيل بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح "فيديو"
حقق فريق الهلال السعودى الفوز على الزمالك بنتيجة 4 / 1 بركلات الترجيح، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد لوسيل، للمنافسة على كأس لوسيل بين بطل الدورى المصرى والدورى السعودى، ويتوج الهلال باللقب.
يحصد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جائزة قيمتها مليون دولار، بعد خسارة كأس لوسيل أمام الهلال السعودى بنتيجة 4 / 1 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.
أعلن النادى الأهلى رسمياً اختيار السويسري مارسيل كولر مديراً فنياً للفريق الكروى الأول، خلفا للمدرب البرتغالى سواريش.
الفيفا يخطر اتحاد الكرة بالموعد النهائى لترشيح القائمة الدولية للحكام
أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم، نظيره المصري بالموعد النهائي لترشيح القائمة الدولية للحكام، وحدد الفيفا يوم 25 من سبتمبر الجاري موعدا نهائيا لترشيح الحكام الدوليين.
الأهلي يكثف مفاوضاته مع دجلة بشأن الدبيس ورشدان
يكثف مسئولو النادي الأهلي من مفاوضاتهم مع نظرائهم في وادي دجلة من أجل التعاقد مع الثنائي كريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان لتدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال الموسم المقبل، باعتبارهما من اللاعبين المميزين والقادرين على تقديم الإضافة للأهلي في الموسم المقبل، لاسيما وأن الأهلي حصل على موافقة الثنائي المتواجد حاليا في معسكر المنتخب الأولمبي ويعكف على حسم الصفقة مع مسئولي وادي دجلة.