أخبار النادى الأهلى اليوم الجمعة 9 / 9 / 2022

أعلن النادى الأهلى رسمياً اختيار السويسري مارسيل كولر مديراً فنياً للفريق الكروى الأول، خلفا للمدرب البرتغالى سواريش.

شاهد توقيع السويسري كولر على عقود تدريب الأهلي لمدة موسمين

وقع السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى الجديد للنادى الأهلى، على عقود تدريب الفريق الأحمر لمدة عامين قادمين، ويصطحب المدير الفني الجديد للنادى الاهلى مارسيل كولر معه ثلاثة مساعدين، مدربًا ومدرب أحمال ومحلل أداء، بحضور كل من خالد مرتجي أمين الصندوق، وأمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء.

تعرف على السيرة الذاتية للسويسرى كولر مدرب الأهلى الجديد

كشف مسئولو النادى الأهلى النقاب عن اسم المدير الفني الجديد الذى يقود المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة، وقرر الأهلى تعيين السويسري مارسيل كولر خلفا للمدرب البرتغالى سواريش لمدة عامين قادمين، ويصطحب المدرب الجديد معه ثلاثة مساعدين هم مدرب ومدرب أحمال ومحلل أداء، ومن المقرر أن يحضر إلى القاهرة غدًا السبت لبدء المهمة مع القلعة الحمراء.

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