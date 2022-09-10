شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد توقيع السويسري كولر على عقود تدريب الأهلي لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى الجديد للنادى الأهلى، على عقود تدريب الفريق الأحمر لمدة عامين قادمين، ويصطحب المدير الفني الجديد للنادى الاهلى مارسيل كولر معه ثلاثة مساعدين، مدربًا ومدرب أحمال ومحلل أداء، بحضور كل من خالد مرتجي أمين الصندوق، وأمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء.

ومن المقرر أن يصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة غدًا السبت، لبدء مهمته بعد أن تم التعاقد معه برفقة مساعديه .

ويعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًّا في الواحدة ظهر الإثنين القادم، لتقديم المدير الفني الجديد مارسيل كولر إلى وسائل الإعلام.

ونرصد فى التقرير التالى أهم المعلومات والتفاصيل الخاصة بصفقة الأهلي المُرتقبة مارسيل كولر.

1_وُلد مارسيل كولر فى سويسرا يوم 11 فبراير لعام 1960 ويبلغ عمره حاليا 61 عامًا.

2_كولر كان لاعباً فى خط الوسط خلال مسيرته كلاعب.

3_ لعب لنادى جراسهوبر زيوريخ، وحصد معه 7 بطولات سويسرية .

4_ تولي تدريب عدة أندية، أبرزها جراسهوبر زيوريخ ومنتخب النمسا وفريق بازل، وإف سي ويل.

5_ توج مارسيل كولر بـ4 بطولات في مشواره التدريبي، حيث فاز بالدوري السويسري مع كل من جراسهوبر زيوريخ وإف سي سانت جالن، وكأس سويسرا مع إف سي بازل، وبطل الدرجة الثانية الألماني مع نادي إف إل بوخوم.

6_قاد بوخوم الألمانى منذ 2005 حتى 2009، وأعاده فى أول موسم للدورى الألمانى بعد هبوطه للدرجة الثانية.

7_تولى تدريب منتخب النمسا خلال الفترة من 2011 حتى 2017، وقاده للتأهل لأول مرة إلى «يورو 2016»، بعدما كانت مشاركته الوحيدة في نسخة 2008 باعتبار سويسرا الدولة المضيفة.

8_قاد منتخب النمسا لاحتلال المركز العاشر في تصنيف الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» في أفضل إنجاز للمنتخب، حيث كان يحتل المرتبة 70 في تصنيف «فيفا».

9 _ابتعد عن التدريب منذ عامين عقب تجربة بازل السويسرى في 2020، بسبب إصابته فى قدمه والتى منعته من التدريب.



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