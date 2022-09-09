الامارات | تعرف إلى المبلغ الذي حصل عليه الزمالك بعد الخسارة أمام الهلال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل فريق الهلال بطل الدوري السعودي على مكافأة مالية مليون ونصف المليون دولار عقب الفوز على الزمالك المصري في نهائي كأس سوبر لوسيل، في المباراة التي جمعت الفريقين في الملعب الذي سيشهد إقامة نهائي كأس العالم 2022، في بروفة مونديالية رائعة شهدت حضور جماهيري كبير من مشجعي الفريقين.

وفاز الهلال السعودي على الزمالك المصري بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-1، عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وكان الهلال السعودي هو الطرف الأفضل في المباراة، ورصدت اللجنة المنظمة مبلغ مليون دولار للفريق الخاسر من المباراة النهائية وهو المبلغ الذي حصل عليه فريق الزمالك.