الهلال يقتنص كأس سوبر لوسيل على حساب الزمالك بركلات الجزاء

الشارقة - اميمة ياسر -

حسم فريق الهلال السعودي لقب بطولة كاس سوبر لوسيل، بعد فوزه على الزمالك بركلات الجزاء بنتيجة 4 - 1، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة استاد لوسيل بقطر.

تقدم الهلال السعودي عن طريق مهاجمه إيجالو في الدقيقة 18، وسط سيطرة واستحواذ للزعيم الهلالى من بداية المباراة.

https://btoooatx2.stad90.com/embed/vujFcQQ13EgmT?fbclid=IwAR08T2CdGqQCe_3TsJysXacuXnlA5Oh0MfG6_a5TYUrazPOG-0QSjiuX2bE

وتمكن أحمد سيد "زيزو" من تسجيل هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 33، بعد تسديدة من سيف الجزيرى تصدى لها الحارس وارتدت لزيزو سجل منها هدف التعادل.

https://btoooatx2.stad90.com/embed/05ymyfB6j0wll?fbclid=IwAR3W2_fKw_2Lb-aUhVLj4UVxbOvFB76D0MZl5t0kbVAckPpXiAYex27HVIE

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليلجأ الفريقين إلى ركلات الجزاء، التي ابتسمت للهلال السعودي بنتيجة 4 - 1.

ودخل الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمد عواد، خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد عبد الغني - إمام عاشور - سيد عبد الله " نيمار " - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد سيد " زيزو"

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.

ويجلس على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: السيد عطية ومحمد نديم ومحمود علاء ومحمد طارق وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي و محمد أشرف "روقا" وزكريا الوردي ويوسف إبراهيم " أوباما" وسيف جعفر و يوسف أسامة نبيه وإبراهيما نداي.

فيما دخل الهلال السعودي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: عبدالله المعيوف، خط الدفاع: سعود عبدالحميد، محمد جحفلي، علي البليهي، ياسر الشهراني

خط الوسط: كويلار، سلمان الفرج ، كاريو

خط الهجوم: موسي ماريجا، سالم الدوسري، إيجالو.