كأس سوبر لوسيل.. الزمالك يتعادل مع الهلال السعودي بهدف لمثله في شوط أول مثير

الشارقة - اميمة ياسر -

انتهت أحداث الشوط الاول من مباراة الزمالك والهلال السعودى، التي تجمعهما حاليًا على استاد لوسيل بقطر، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في بطولة كأس سوبر لوسيل.

تقدم الهلال السعودي عن طريق مهاجمه إيجالو في الدقيقة 18، وسط سيطرة واستحواذ للزعيم الهلالى من بداية المباراة.

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وتمكن أحمد سيد "زيزو" من تسجيل هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 33، بعد تسديدة من سيف الجزيرى تصدى لها الحارس وارتدت لزيزو سجل منها هدف التعادل.

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ودخل الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمد عواد، خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد عبد الغني - إمام عاشور - سيد عبد الله " نيمار " - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد سيد " زيزو"

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.

ويجلس على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: السيد عطية ومحمد نديم ومحمود علاء ومحمد طارق وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي و محمد أشرف "روقا" وزكريا الوردي ويوسف إبراهيم " أوباما" وسيف جعفر و يوسف أسامة نبيه وإبراهيما نداي.

فيما دخل الهلال السعودي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: عبدالله المعيوف، خط الدفاع: سعود عبدالحميد، محمد جحفلي، علي البليهي، ياسر الشهراني

خط الوسط: كويلار، سلمان الفرج ، كاريو

خط الهجوم: موسي ماريجا، سالم الدوسري، إيجالو.