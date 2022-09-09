شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تتويج الهلال السعودى بكأس لوسيل وتسليم الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم لاعبى الهلال السعودى كأس لوسيل عقب الفوز على الزمالك بنتيجة 4 / 1 بركلات الترجيح، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد لوسيل، للمنافسة على كأس لوسيل بين بطل الدورى المصرى والدورى السعودى، ويتوج الهلال باللقب.

سدد للزمالك.. أحمد سيد زيزو "أهدرها".. محمد أشرف روقا.. محمود حمدى الونش "أهدرها".

سدد للهلال السعودى.. إيجالو.. سالم الدوسرى.. فييتو.. كاريلو.

سجل إيجالو لاعب الهلال السعودى الهدف الأول لفريقه في شباك الزمالك بالدقيقة 18، وسط سيطرة واستحواذ للزعيم الهلالى من بداية المباراة.

ونجح أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك فى تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 33، بعد تسديدة من سيف الجزيرى تصدى لها الحارس وارتدت لزيزو سجل منها هدف التعادل.