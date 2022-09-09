شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهنئ الهلال: كان عرضا رائعا يليق ببطل الدوري المصري والسعودي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعى تهنئة لنادى الهلال السعودى بالتتويج بكأس سوبر لوسيل بعد انتهاء المباراة بخسارة الفريق الأبيض بركلات الترجيح التي لجأ إليها الفريقان بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

وكتب الصفحة الرسمية للزمالك: "كان عرضا رائعا يليق ببطل الدوري المصري والسعودي أمام أعين الجميع على ملعب لوسيل وتهانينا لأشقائنا في نادي الهلال السعودي".

وحقق فريق الهلال السعودى الفوز على الزمالك بنتيجة 4 / 1 بركلات الترجيح، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد لوسيل، للمنافسة على كأس لوسيل بين بطل الدورى المصرى والدورى السعودى، ويتوج الهلال باللقب.

سدد للزمالك.. أحمد سيد زيزو "أهدرها".. محمد أشرف روقا.. محمود حمدى الونش "أهدرها،وسدد للهلال السعودى.. إيجالو.. سالم الدوسرى.. فييتو.. كاريلو.

وسجل إيجالو لاعب الهلال السعودى الهدف الأول لفريقه في شباك الزمالك بالدقيقة 18، وسط سيطرة واستحواذ للزعيم الهلالى من بداية المباراة.

ونجح أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك فى تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 33، بعد تسديدة من سيف الجزيرى تصدى لها الحارس وارتدت لزيزو سجل منها هدف التعادل.