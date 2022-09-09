شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ركلات ترجيح مباراة الزمالك والهلال فى كأس سوبر لوسيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الهلال السعودى فى الفوز على الزمالك بنتيجة 4 / 1 بركلات الترجيح، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد لوسيل، للمنافسة على كأس لوسيل بين بطل الدورى المصرى والدورى السعودى، ويتوج الهلال باللقب.

سدد للزمالك.. أحمد سيد زيزو "أهدرها".. محمد أشرف روقا.. محمود حمدى الونش "أهدرها".

سدد للهلال السعودى.. إيجالو.. سالم الدوسرى.. فييتو.. كاريلو.

سجل إيجالو لاعب الهلال السعودى الهدف الأول لفريقه في شباك الزمالك بالدقيقة 18، وسط سيطرة واستحواذ للزعيم الهلالى من بداية المباراة.

ونجح أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك فى تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 33، بعد تسديدة من سيف الجزيرى تصدى لها الحارس وارتدت لزيزو سجل منها هدف التعادل.

مع بداية الشوط الثانى أجرى البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للزمالك، تبديلين بخروج شيكابالا وسيد نيمار ونزول إبراهيما نداى ومحمد أشرف روقا، ثم أجرى تبديلان فى الدقيقة 79 بخروج سيف الجزيرى وحمزة المثلوثى ونزول يوسف أسامة نبيه وزكريا الوردى، وفى الدقيقة 90 دخل عبد الله جمعة بدلاً من أحمد فتوح.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى : محمد عواد، خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي، خط الوسط: محمد عبد الغني - إمام عاشور - سيد عبد الله " نيمار " - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو"، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: السيد عطية ومحمد نديم ومحمود علاء ومحمد طارق وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي و محمد أشرف "روقا" وزكريا الوردي ويوسف إبراهيم "أوباما" وسيف جعفر و يوسف أسامة نبيه وإبراهيما نداي.

فيما ضم تشكيل الهلال السعودى كلاً من: حراسة المرمي: عبدالله المعيوف، خط الدفاع: سعود عبدالحميد، محمد جحفلي، علي البليهي، ياسر الشهراني، خط الوسط: كويلار، سلمان الفرج ، كاريو، خط الهجوم: موسي ماريجا، سالم الدوسري، إيجالو.