شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 9 / 9 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 9 / 9 / 2022، العديد من الأخبار الرياضية المهمة والتي جاء في مقدمتها: رسميا.. السويسرى مارسيل كولر مديراً فنياً للنادى الأهلي، ومؤمن زكريا يحتفل بقدوم مولودته الجديدة "نيللي"، والسد القطرى يكرم فيريرا على هامش مباراة الزمالك والهلال فى كأس لوسيل، الأهلى يكثف مفاوضاته مع دجلة بشأن الدبيس ورشدان والنادى المصرى يستعين بخبراء ألمان للتصميم النهائى للملعب.

رسميا.. السويسرى مارسيل كولر مديراً فنياً للنادى الأهلي

أعلن النادى الأهلى رسمياً اختيار السويسري مارسيل كولر مديراً فنياً للفريق الكروى الأول، خلفا للمدرب البرتغالى سواريش.

مؤمن زكريا يحتفل بقدوم مولودته الجديدة "نيللي"

نشر مؤمن زكريا لاعب الأهلي والزمالك السابق صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع مولودته الجديدة "نيللي" وذلك احتفالا بقدومها.

الفيفا يخطر اتحاد الكرة بالموعد النهائى لترشيح القائمة الدولية للحكام

أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم، نظيره المصري بالموعد النهائي لترشيح القائمة الدولية للحكام، وحدد الفيفا يوم 25 من سبتمبر الجاري موعدا نهائيا لترشيح الحكام الدوليين.

الأهلي يكثف مفاوضاته مع دجلة بشأن الدبيس ورشدان

يكثف مسئولو النادي الأهلي من مفاوضاتهم مع نظرائهم في وادي دجلة من أجل التعاقد مع الثنائي كريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان لتدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال الموسم المقبل، باعتبارهما من اللاعبين المميزين والقادرين على تقديم الإضافة للأهلي في الموسم المقبل، لاسيما وأن الأهلي حصل على موافقة الثنائي المتواجد حاليا في معسكر المنتخب الأولمبي ويعكف على حسم الصفقة مع مسئولي وادي دجلة.

تأهل الثنائى، نور الطيب وسلمى هاني، إلى الدور ربع النهائى ببطولة هيوستن، التى تسضيفها ولاية تكساس الأمريكية خلال الفترة بين 6 إلى 11 سبتمبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.

الليلة.. الزمالك يواجه الهلال السعودي على كأس لوسيل فى قطر يلتقى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مع نظيره الهلال السعودي في الثامنه مساء اليوم، الجمعة، على استاد لوسيل في اللقاء الودى الدولي على لقب كأس لوسيل، والذى يجمع بطل الدوري المصري والدوري السعودي، وتقرر أن يحصل الفريق الفائز على اللقب على مليون ونصف دولار، بينما يحصل الفريق الخاسر على مليون دولار.

بالأرقام.. راتب كيروش مع إيران يعيد فتح ملف لغز أسعار المدربين الأجانب بمصر

أعاد كارلوس كيروش، المدير الفنى السابق لمنتخب مصر، فتح ملف المرتبات الكبيرة للمدربين الأجانب فى مصر، على عكس الحال فى باقى الدول، بعدما أعلن الاتحاد الإيرانى لكرة القدم حصول كيروش على 50 ألف دولار راتباً شهرياً، رغم أنه كان يحصل ومعه معاونيه الأجانب على 130 ألف دولار.

استعان النادي المصري بإحدى الشركات الألمانية لوضع التصميم النهائي لاستاد المصرى، المقرر إقامته الفترة المقبلة، ووجه كامل أبو علي، رئيس النادي المصري، رسالة شكر للخبراء الألمان بعد حفاوة الاستقبال.