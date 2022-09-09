أحمد حجازي يقود اتحاد جدة لفوز صعب على الرائد بالدوري السعودي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حقق فريق اتحاد جدة فوزًا غاليًا على الرائد بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الجمعة، بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وأقيمت مباراة الرائد واتحاد جدة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بالجولة الثالثة من الدوري السعودي لموسم "2022-2023".

وخاض اتحاد جدة مباراته أمام الرائد بتواجد الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد في التشكيل الأساسي.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق المدافع المصري أحمد حجازي لصالح اتحاد جدة في الدقيقة 66.

وبهذه النتيجة، يرتقي اتحاد جدة للمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل.

تفاصيل المباراة:

ودخل اتحاد جدة المباراة بتشكيلة مكونة من "مارسيلو جروهي، أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، عمر هوساوي، حمدان الشمراني، إيجور كورنادو، طارق حامد، عبدالرحمن العبود، رومارينهو، هيلدر كوستا، عبدالرزاق حمدالله".

بدأت المباراة بسيطرة واستحواذ من جانب اتحاد جدة على مجريات الأمور في الدقائق الأولى.

وفي الدقيقة 13 كاد رومارينهو أن يفتتح التسجيل للاتحاد بعدما تلقى تمريرة رائعة من حمدالله داخل منطقة الجزاء ولكن ذهبت تسديدته في العارضة قبل أن ترتد أمام كورنادو والذي سدد الكرة ولكن تصدى لها حارس الرائد.

واستمر التعادل السلبي مُسيطر على أحداث الشوط الأول والذي انتهى بدون أهداف بين اتحاد جدة والرائد.

وفي الدقيقة 57 سجل اتحاد جدة هدفا بخطأ من مدافع الرائد في مرماه ولكن تم احتساب الكرة تسلل من بداية الهجمة على عبدالرزاق حمدالله.

وافتتح أحمد حجازي التسجيل لصالح اتحاد جدة في مرمى الرائد بعد رأسية رائعة، لتصبح النتيجة 1-0.

وكان رومارينهو قريبًا من تسجيل الهدف الثاني لاتحاد جدة بعدما مر بشكل رائع من دفاع الرائد داخل منطقة الجزاء ولكن ذهبت تسديدته ضعيفة في يد الحارس.

وفي الدقيقة 90+1 حصل طارق حامد على البطاقة الصفراء بسبب تدخله بقوة على لاعب الرائد.

وكان رومارينهو قريبًا من تسجيل الهدف الثاني لاتحاد جدة بعدما مر بشكل رائع من دفاع الرائد داخل منطقة الجزاء ولكن ذهبت تسديدته ضعيفة في يد الحارس.

وفي الدقيقة 90+1 حصل طارق حامد على البطاقة الصفراء بسبب تدخله بقوة على لاعب الرائد.

وانتهت المباراة بفوز ثمين وغالٍ لصالح اتحاد جدة على حساب الرائد بفضل مدافعه أحمد حجازي، ليرتقي إلى المركز الثالث بجدول الدوري السعودي.