مدرب الأهلي.. يتفوق على فايلر.. وجروس يتقدم عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت إدارة النادي الأهلي التعاقد مع السويسري مارسيل كولر مديرًا فنيًّا للفريق، بعقد يمتد لعامين، ويصطحب كولر معه ثلاثة مساعدين، وهم مدرب مساعد ومدرب أحمال ومحلل أداء، ومن المقرر أن يحضر كولر للقاهرة السبت لبدء مهمته مع الأحمر.

ويمتلك كولر مسيرة طويلة مع كرة القدم تمتد لما يقترب من ربع قرن في منصب المدير الفني كان آخرها مع بازل منذ عامين ليتوقف بعد ذلك عن التدريب.

بدأ كولر العمل في التدريب كمساعد لمدرب الزمالك الأسبق كريستيان جروس، وذلك في الفترة بين 1992 إلى 1997، مع فريق جراسهوبرز السويسري.

ثم عمل مارسيل بمنصب المدير الفني مع فريق سانت جالن السويسري، موسم 1998/1999، ونجح في قيادة الفريق للصعود للدوري السويسري الأول.

وخلال وجوده في منصب الرجل الأول، واجه أستاذه كريستيان جروس، في 18 مباراة، فاز في 4 وخسر 6 وتعادلا 8 مرات.

وأمام مدرب الأهلي الأسبق، رينيه فايلر، الذي واجهه مرتين، فاز كولر في الأولى، وتعادلا في الثانية، ولم يتواجها سوى في هاتين المباراتين فقط.

يذكر أن كولر قد تولى خلال مشواره تدريب 6 أندية وهم، سانت جاليين ويازل وجراسهبورز وويل السويسريين وبوخوم وكولون الألمانيين، كما قاد منتخب "النمسا" ونجح في إيصاله إلى الترتيب العاشر بتصنيف الفيفا لأفضل منتخبات العالم.

وكانت إدارة الأهلي أعلنت مؤخرًا توجيه الشكر للبرتغالي ريكاردو سواريش عقب خسارة لقبي الدوري وكأس مصر، ليتولى المدير الفني السويسري تدريب الأحمر خلال الفترة المقبلة.