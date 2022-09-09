أحمد حجازي يسجل لاتحاد جدة أمام الرائد بالدوري السعودي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

افتتح المدافع المصري أحمد حجازي التسجيل لصالح فريقه اتحاد جدة أمام الرائد في المباراة التي تجمعهما حاليا، مساء اليوم الجمعة، بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام مباراة الرائد واتحاد جدة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بالجولة الثالثة من الدوري السعودي لموسم "2022-2023".

ونجح حجازي في تسجيل الهدف الأول في المباراة لصالح اتحاد جدة في الدقيقة 66، لتصبح النتيجة 1-0.

ويخوض اتحاد جدة مباراته أمام الرائد بتواجد الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد.

وحصد اتحاد جدة 4 نقاط في الدوري السعودي من انتصار وتعادل، ويحتل المركز السادس، بينما فاز الرائد في لقاء وخسر آخر، ويتواجد في المركز الثامن برصيد 3 نقاط.