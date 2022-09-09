كوكا يستهل مشواره مع ألانيا سبور بهدف في الدوري التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ سيد عمر:

سجل المحترف المصري في صفوف نادي ألانيا سبور، أحمد حسن "كوكا" هدفًا في أول 65 دقيقة بقميص فريقه الجديد اليوم الجمعة.

وفاز ألانيا سبور بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته بنظيره أنقرة غوجو ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري التركي.

وسجل كوكا هدف التقدم في الدقيقة 65 قبل أن يتعادل ياسن لأنقرة غوجو في الدقيقة 59 ثم خطف ألانيا سبور هدف الفوز بالدقيقة 87.

وكان نادي ألانيا سبور ، قد أعلن يوم أمس الخميس التعاقد مع اللاعب المصري أحمد حسن كوكا قادمًا من صفوف أولمبياكوس اليوناني.

ونجح ألانيا سبور في الحصول على خدمات كوكا قبل غلق سوق الانتقالات في تركيا وذلك لمدة عام واحد على سبيل الإعارة.

ويمتلك كوكا تجربة احترافية في تركيا، حيث لعب بقميص كونيا سبور لمدة عام معارا من أولمبياكوس اليوناني، حيث خاض 33 مباراة وسجل 11 هدفا وصنع 4 تمريرات حاسمة.