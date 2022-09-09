الأهلي يعلن عن اجتماع الخطيب وكولر الأحد المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعًا مطولًا مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، ظهر يوم الأحد المقبل داخل مقر ‏النادي بالجزيرة.

وأعلن النادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة، التعاقد مع مارسيل كولر لمدة عامين خلفًا للبرتغالي ريكاردو سواريش.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن اجتماع الخطيب وكولر سيتضمن الحديث عن التفاصيل الخاصة بآليات العمل وكافة الترتيبات التي تخص فريق الكرة في المرحلة المقبلة، وفي ‏مقدمتها معسكر الإعداد للموسم الجديد والذي يشهد العديد من التحديات على المستويين المحلي ‏والإفريقي.

وسيحضر الاجتماع الجهاز الفني بالكامل للمدرب السويسري لوضع النقاط فوق الحروف في كافة الأمور الإدارية ‏والفنية استعدادًا للموسم الجديد.

هذا ومن المقرر أن يصل كولر ومعاونيه إلى القاهرة غدًا السبت لبدء مهمته مع الأهلي، بعد الإعلان رسميًا عن التعاقد معه لمدة عامين ‏قادمين، حيث سيصطحب المدرب السويسري معه ثلاثة مساعدين (مدربًا ومدرب أحمال ومحلل أداء). ‏