الخليج 365 يكشف حقيقة انضمام مساعد فايلر لجهاز كولر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

صرح مصدر مساء اليوم الجمعة، أن السويسري ديفيد سيزا لن يتواجد في الجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي والذي يقوده مارسيل كولر.

وكان النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أعلن الجمعة، التعاقد مع مارسيل كولر لمدة موسيمن.

وقال مصدر في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن ديفيد سيزا المدرب العام السويسري والذي عمل مع رينيه فايلر مدرب الأهلي الأسبق لن يتواجد في الجهاز المعاون لكولر.

وأضاف المصدر - الذي فضّل عدم ذكر اسمه - أن السويسري ياسين مكرمي صاحب الأصول التونسية سيتولى منصب محلل الأداء.

وأوضح بيان النادي الأهلي، أن كولر سيصطحب معه ثلاثة مدربين مساعدين وهم: مدرب ومدرب أحمال ومحلل أداء.

وأنهى المصدر، أن هناك استقرار على استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة، وسامي قمصان كمدرب عام، كما سيبقى الجهاز الطبي.

ويأتي تعيين كولر ليكون بديلاً للبرتغالي ريكاردو سواريش والذي رحل عن منصبه مؤخرًا عقب خسارة لقب دوري We المصري.

سواريش فشل أيضًا في تحقيق لقب كأس مصر بعد الخسارة من الزمالك بهدف مقابل هدفين.