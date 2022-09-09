بركلات الترجيح.. الهلال بطلًا لسوبر لوسيل

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق الهلال السعودي فوزًا صعبًا أمام الزمالك بركلات الترجيح، بنتيحة 4-1، بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدف لكل فريق، ليحقق الفريق السعودي الفوز على نظيره الأبيض.

الزمالك بطل الدوري المصري قدم مباراة جيدة أمام بطل الدوري السعودي، لكن علامة الجزاء كتبت للزعيم الهلالي الفوز باللقاء الودي بين الأشقاء العرب.

أحداث المباراة

ضغط هلالي مع بداية المباراة، يسفر عن خطأ قرب منطقة جزاء الزمالك، ارتطمت بالحائط الدفاعي، لتصل إلى ماريجا الذي سدد كرة مباغتة نجح عواد في التصدي لها ببراعة شديدة.

وظهر الزمالك في الدقيقة 14 بهجمة خطيرة بعد اختراق سيف الدين الجزيري للدفاعات من الجبهة اليمنى، ثم أرسل عرضية أرضية لكنها كانت بعيدة عن أحمد سيد زيزو الذي كان قريبًا من مرمى المعيوف حارس الهلال.

ونجح النيجيري أوديون إيجالو في تسجيل هدف رائع للهلال في الدقيقة 18 من عمر المباراة.

وأنقذ عواد مرمى الزمالك من هدف ثاني محقق للهلال بعد تسديدة قوية من خارج المنطقة عبر سلمان الفرج.

ونجح زيزو في تسجيل هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 33 بعد متابعة تصويبة الجزيري التي تصدها لها المعيوف، ليسكنها زيزو الشباك.

وعاد عواد للتألق من جديد أمام موسى ماريجا مع نهاية الشوط الأول، وأنقذ هدف محقق للفريق السعودي.

وبعد دقائق من السيطرة الهلالية في بداية الشوط الثاني، سدد كويلار كرة مرت بسلام على مرمى محمد عواد.

رد الزمالك بهجمتين خطيرتين نجح دفاع الهلال في إخماد خطورتهم بصعوبة ليستمر التعادل بين الكبيرين، المصري والسعودي.

ثم سدد إيجالو كرة حملت توفيقًا كبيرًا لفرسان الأبيض بعدما فشل النيجيري في ترجمة فرصته لهدف ثاني كان قريب للفريق السعودي.

مر سعود عبدالحميد من الجبهة اليمنى ومرر كرة لسالم الدوسري الذي سدد كرة مرت بجوار القائم بقليل.

وحاول الجزيري التقدم للزمالك بتسديدة قوية من على حدود المنطقة، إلا أن كرة المهاجم التونسي علت عارضة الفريق الهلالي.

سدد دلجادو كرة مرت بجوار القائم، وتألق عواد في التصدي لتصويبة إيجالو، لتصل المباراة إلى الثلث الأخير، والنتيجة تشير إلى التعادل بهدف لكل فريق.

وفي الدقائق الأخيرة، حاول زيزو خطف هدف التقدم للأبيض بعد تمريرة من إمام عاشور، لكن زيزو صوب كرة بعيدة عن مرمى المعيوف.

واستمرت محاولات الهلال على مرمى عواد، لكن دون خطورة، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليحتكم الفريقين إلى ركلات الجزاء.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد عبد الغني - إمام عاشور - سيد عبد الله " نيمار " - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد سيد " زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، السيد عطية ومحمد نديم ومحمود علاء ومحمد طارق وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي و محمد أشرف "روقا" وزكريا الوردي ويوسف إبراهيم " أوباما" وسيف جعفر و يوسف أسامة نبيه وإبراهيما نداي.

تشكيل الهلال

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - على البليهي - محمد جحفلي - ياسر الشهراني.

خط الوسط: جوستافو كويلار - أندريه كاريلو - سلمان الفرج.

خط الهجوم: سالم الدوسري - أوديون إيجالو - موسي ماريجا.

ويجلس على مقاعد بدلاء الهلال كل من حبيب الوطيان، خليفة الدوسري، حمد اليامي، ناصر الدوسري، عبدالله عطيف، محمد كنو، ماثيوس بيريرا، ميشيل ديلغادو، لوسيانو فييتو، عبدالله الحمدان، محمد العويس، ومحمد البريك.