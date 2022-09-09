شكرا لقرائتكم خبر عن تشافي يتخذ قرار هام تجاه ثلاثي برشلونة قبل مواجهة قادش بسبب ميونخ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، ينوي اتخاذ قرار تجاه ثلاثي الفريق قبل مواجهة قادش بالليجا، بسبب مواجهة بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يواجه برشلونة نظيره قادش مساء غدٍ السبت، بمنافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، على أن يحل ضيفا على بايرن ميونخ الثلاثاء المقبل.

وأكدت صحيفة "سبورت الإسبانية"، أن تشافي ينوي إراحة بعض من نجومه في مباراة قادش المقبلة، للاستعداد بشكل أفضل للمواجهة المنتظرة أمام بايرن ميونخ، بدوري الأبطال.



تغييرات مرتقبة في تشكيل برشلونة ضد قادش بالليجا



وتابعت: "المدير الفني ينوي إجراء بعض التغييرات على التشكيل الذي لعب آخر مباراة أمام فيكتوريا بلزن بدوري الأبطال، حيث سيريح عدد من لاعبيه وعلى رأسهم عثمان ديمبلي وبيدري، مع الدفع بقدرات البرازيلي رافينيا ليحل محل ديمبلي، بينما سيكون بوسكيتس هو بديل بيدري، بالمباراة".

وأضافت: "كما سيتم إراحة كوندي، بينما سيدفع تشافي بأراخو ليكون الظهير الأيمن، بينما سيبقى كريستينسن في قلب الدفاع بجانب إريك جارسيا، على أن يكون بالدي هو الظهير الأيسر".



قائمة برشلونة لمواجهة قادش بالدوري



وتضم قائمة برشلونة لمواجهة قادش كل من:

تير شتيجن، تيناس، بينيا، بيليرين، بيكيه، أراخو، كريستينسن، ماركوس ألونسو، جوردي ألبا، جارسيا، كوندي، بابلو توريه، بوسكيتس، بيدري، ديمبلي، ليفاندوفسكي، انسو فاتي، فيران توريس، ديباي، كيسي، دي يونج، رافينيا، بالدي، جافي.

ويحتل برشلونة المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، بفارق نقطتين عن المتصدر ريال مدريد الذي حقق العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة.