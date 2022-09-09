الامارات | تعرف إلى مدرب الأهلي المصري الجديد بعد إقالة سواريش

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى مجلس إدارة النادي الأهلي المصري سريعاً الاتفاق مع المدرب الجديد الذي سيقود الفريق خلفاً للمدرب البرتغالي سواريش، بعد فترة بسيطة فشل فيها الأخير من تحقيق طموح الأهلي والظهور بشكل جيد، وأعلن الأهلي عن التعاقد مع المدرب السويسري مارسيل كولر، لتدريب الفريق لمدة عامين.

وذكر بيان رسمي للنادي الأهلي المصري على حساب تويتر: الانتهاء من التعاقد مع المدرب الجديد الذي سيحضر إلى القاهرة غداً السبت ويرافقه في الجهاز الفني مدرباً، ومدرب أحمال ومحلل أداء، وذكر البيان الرسمي أن خالد مرتجى أمين الصندوق ومعه أمير توفيق، مدير التعاقدات قد سافرا إلى سويسرا بتكليف من محمود الخطيب، للاتفاق مع المدرب الجديد على كافة الأمور.

وبدأ كولر البالغ 61 عاماً مسيرته التدريبية مع نادي أف سي فيل في موسم 1997-1998 وقاده إلى مصاف الدرجة الثانية، قبل أن ينتقل في يناير 1999 إلى نادي "أف سي سانت غالن" في الدوري السويسري، وبعد عام واحد فقط تمكن من قيادة النادي للتتويج بأول بطولة له منذ ما يقرب من 100 عام، بحصده لقب الدوري.

كما قاد نادي غراسهوبرز في العام 2003 للتتويج بالدوري السويسري، ثم تولى تدريب فريق كولن الألماني في العام 2004، وفشل في إبقائه بمصاف البوندسليغا.

وتنقّل السويسري بعد ذلك بين أندية بوخوم الألماني ومنتخب النمسا وقاده للتأهل للمرة الأولى إلى كأس أوروبا 2016 بعدما كانت مشاركته الوحيدة في نسخة 2008 كبلد مضيف، وتولّى أيضاً تدريب بازل وحصد معه لقب كأس سويسرا في العام 2018، قبل أن يبتعد عن التدريب لعامين بسبب إصابة في قدمه.