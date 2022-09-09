الامارات | ألكاسير وبيانيتش يسعدان الشارقة أمام بني ياس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد ثلاثي فريق الشارقة، الإسباني ألكاسير والبوسني بيانيتش والبرازيلي بيريرا «الملك» إلى فوز ثمين على بني ياس بثلاثية نظيفة اليوم على ضيفه بني ياس، ضمن الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين، ليستمر الشارقة في صدارة مشتركة بنفس الرصيد (6 نقاط) مع الجزيرة، فيما بقى بني ياس عند ثلاث نقاط.

وترجم الشارقة أفضيلته سريعا من خلال هدف السبق عن طريق ألكاسير «15»، فيما سجل بيانيتش أول أهدافه والثاني للشارقة «39» من ركلة جزاء احتسبت لمصلحة ألكاسير، بعدما استعان حكم اللقاء محمد عبدالله حسن بـ«الفار».

وأضاف البرازيلي لوان بيريرا الهدف الثالث «42» من تسديدة قوية مستغلا تمريرة ألكاسير من هجمة بداها بيانيتش. وكان الشوط الأول كافيا ليفوز الشارقة، بعد أن ظلت النتيجة كما هي في الشوط الثاني.