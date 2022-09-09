بث مباشر.. الزمالك والهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل

الشارقة - اميمة ياسر -

في إطار حرص موقع "" على تقديم خدمة إخبارية مميزة لقراءه ومتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمواجهة الزمالك والهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل والمقرر إقامتها على ملعب لوسيل في قطر.

وأعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، التشكيل الذى سيخوض به مباراة الهلال السعودي، حيث جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد عبد الغني - إمام عاشور - سيد عبد الله " نيمار " - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد سيد " زيزو".

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: السيد عطية ومحمد نديم ومحمود علاء ومحمد طارق وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي و محمد أشرف "روقا" وزكريا الوردي ويوسف إبراهيم " أوباما" وسيف جعفر و يوسف أسامة نبيه وإبراهيما نداي.

على الجانب الآخر، أعلن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفنى لفريق الهلال السعودي، عن التشكيل الذى سيخوض بها مواجهة الزمالك، حيث جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمي: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، محمد جحفلي، علي البليهي، ياسر الشهراني.

خط الوسط: كويلار، سلمان الفرج ، كاريو.

خط الهجوم: موسي ماريجا، سالم الدوسري، إيجالو.

ومن المقرر أن يحصل الفريق الفائز على اللقب على مليون ونصف المليون دولار، بينما يحصل الفريق الخاسر على مليون دولار.