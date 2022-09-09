رسميا.. السويسري مارسيل كولر مديرًا فنيًّا للأهلي خلفا لسواريش

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت إدارة النادي عن التعاقد مع السويسري مارسيل كولر مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين قادمين، خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش.

وبحسب بيان رسمي للأهلي، يصطحب كولر معه ثلاثة مساعدين، مدربًا ومدرب أحمال ومحلل أداء.

ومن المقرر أن يحضر للقاهرة غدًا السبت لبدء المهمة.

وكان المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق ومعه أمير توفيق مدير التعاقدات قد سافرا إلى سويسرا بتكليف من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، للتفاوض مع المدير الفني الجديد والاتفاق على كافة الأمور.

يعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًّا في الواحدة ظهر الإثنين القادم، لتقديم المدير الفني الجديد مارسيل كولر إلى وسائل الإعلام.