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رسميا.. السويسري مارسيل كولر مديرًا فنيًّا للأهلي خلفا لسواريش

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت إدارة النادي عن التعاقد مع السويسري مارسيل كولر مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين قادمين، خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش.

وبحسب بيان رسمي للأهلي، يصطحب كولر معه ثلاثة مساعدين، مدربًا ومدرب أحمال ومحلل أداء.

ومن المقرر أن يحضر للقاهرة غدًا السبت لبدء المهمة.

وكان المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق ومعه أمير توفيق مدير التعاقدات قد سافرا إلى سويسرا بتكليف من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، للتفاوض مع المدير الفني الجديد والاتفاق على كافة الأمور.

يعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًّا في الواحدة ظهر الإثنين القادم، لتقديم المدير الفني الجديد مارسيل كولر إلى وسائل الإعلام. 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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