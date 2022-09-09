شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعادل مع الهلال السعودى 1 - 1 فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الزمالك والهلال السعودى، التى تجمعهما حاليًا على استاد لوسيل، للمنافسة على كأس لوسيل بين بطل الدورى المصرى والدورى السعودى، بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

سجل إيجالو لاعب الهلال السعودى الهدف الأول لفريقه في شباك الزمالك بالدقيقة 18، وسط سيطرة واستحواذ للزعيم الهلالى من بداية المباراة.

ونجح أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك فى تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 33، بعد تسديدة من سيف الجزيرى تصدى لها الحارس وارتدت لزيزو سجل منها هدف التعادل.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى : محمد عواد، خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي، خط الوسط: محمد عبد الغني - إمام عاشور - سيد عبد الله " نيمار " - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد سيد " زيزو"، خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: السيد عطية ومحمد نديم ومحمود علاء ومحمد طارق وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي و محمد أشرف "روقا" وزكريا الوردي ويوسف إبراهيم " أوباما" وسيف جعفر و يوسف أسامة نبيه وإبراهيما نداي.

فيما ضم تشكيل الهلال السعودى كلاً من.. حراسة المرمي: عبدالله المعيوف، خط الدفاع: سعود عبدالحميد، محمد جحفلي، علي البليهي، ياسر الشهراني، خط الوسط: كويلار، سلمان الفرج ، كاريو، خط الهجوم: موسي ماريجا، سالم الدوسري، إيجالو.