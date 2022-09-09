شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد الهلال.. إيجالو يتقدم للهلال السعودى أمام الفارس الأبيض.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل إيجالو لاعب الهلال السعودى الهدف الأول لفريقه في شباك الزمالك بالدقيقة 18 من عمر الشوط الأول من المباراة المقامة حالياً باستاد لوسيل فى كأس سوبر لوسيل.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى : محمد عواد،خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي،خط الوسط: محمد عبد الغني - إمام عاشور - سيد عبد الله " نيمار " - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد سيد " زيزو".

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري .

بينما دخل الهلال السعودي المباراة بالتشكيل التالى : حراسة المرمي: عبدالله المعيوف،خط الدفاع: سعود عبدالحميد، محمد جحفلي، علي البليهي، ياسر الشهراني،خط الوسط: كويلار، سلمان الفرج ، كاريو،خط الهجوم: موسي ماريجا، سالم الدوسري، إيجالو.

ويتفوق فريق الهلال السعودى على الزمالك في القيمة التسويقية، حيث تبلغ قيمة بطل السعودى 60.92 مليون يورو، في حيت تبلغ قيمة بطل مصر 17.23 مليون يورو.

ويعد البرازيلي ماتيوس بيريرا صانع ألعاب الهلال هو أغلى اللاعبين في المباراة بقيمة 11 مليون يورو، يليه ميشائيل ديلجادو بقيمة 8.5 مليون يورو، ثم موسى ماريجا بـ7.5 مليون يورو، ثم جوستافو كويلار بـ5 ملايين يورو، ولوسيانو فيتو 4 ملايين يورو.

بينما يعلتى محمود حمدى الونش وأحمد سيد زيزو صدارة الأغلى في الزمالك بقيمة 2 مليون يورو، يأتي خلفهم يوسف أوباما وأحمد فتوح بقيمة مليون ونصف يورو، ثم محمود علاء بمليون و200 ألف يورو.