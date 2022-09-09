شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جمهور الزمالك والأهلى على تشجيع الفارس الأبيض أمام الهلال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع جمهور الزمالك والأهلى على دعم الفارس الأبيض أمام الهلال السعودى فى المباراة المقامة حالياً باستاد لوسيل على لقب كأس سوبر لوسيل بقطر. ويخوض فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا بتشكيل مكون من : حراسة المرمى : محمد عواد خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي خط الوسط: محمد عبد الغني - إمام عاشور - سيد عبد الله " نيمار " - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد سيد " زيزو". خط الهجوم : سيف الدين الجزيري . بينما جاء تشكيل الهلال السعودي بقيادة الأرجنتيني رامون دياز كالتالى : حراسة المرمي: عبدالله المعيوف. خط الدفاع: سعود عبدالحميد، محمد جحفلي، علي البليهي، ياسر الشهراني. خط الوسط: كويلار، سلمان الفرج ، كاريو. خط الهجوم: موسي ماريجا، سالم الدوسري، إيجالو.