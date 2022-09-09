شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال حافل من جمهور الزمالك للاعبين فى استاد لوسيل قبل مواجهة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استقبالا حافلا من الجماهير المتواجدة باستاد لوسيل قبل مواجهة الهلال السعودي المقرر لها في الثامنة مساء اليوم في كأس سوبر لوسيل بقطر.

وحرصت الجماهير على الهتاف للاعبين أثناء إجراء عمليات الإحماء، وطالبتهم بالفوز باللقاء وحصد لقب كأس سوبر لوسيل. وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الهلال السعودي.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد عبد الغني - إمام عاشور - سيد عبد الله " نيمار " - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد سيد " زيزو".

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: السيد عطية ومحمد نديم ومحمود علاء ومحمد طارق وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي ومحمد أشرف "روقا" وزكريا الوردي ويوسف إبراهيم "أوباما" وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه وإبراهيما نداي.