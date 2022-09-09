شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض تدعيم حراسة المرمى والظهير الأيمن فى ميركاتو الصيف.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو النادي الأهلي فكرة تدعيم بعض المراكز بالفريق لعدم الحاجة للتدعيمات فى هذا المركز، بجانب وجود لاعبين على مستوى عالٍ من الكفاءة والخبرات فى هذه المراكز، وفى مقدمتها حراسة المرمى والظهير الأيمن.

الأهلي كان يفكر فى تدعيم هذين المركزين منتصف الموسم الماضي واستحوذت هذه الفكرة على اهتمام الكثيرين فى القلعة الحمراء قبل أن تتراجع تدريجياً.

واستقر مسئولو القلعة الحمراء فى النهاية على عدم ضم حراس مرمى الصيف الجاري، وأكدوا أن الأهلي يضم حُراس مرمى على مستوى عال، هم محمد الشناوي وعلى لطفي ومصطفى شوبير وأثبت الثنائي الأخير لطفي وشوبير قدرتهما على الدفاع عن عرين الأهلي بعدما تألقا في الفترة الأخيرة من الموسم الماضي والتي غاب خلالها الشناوي عن المشاركة للإجهاد.

كما رفض الأهلي ضم لاعبين فى مركز الظهير الأيمن لتواجد الثنائي محمد هاني وكريم فؤاد وعودة أكرم توفيق من الإصابة الطويلة بقطع فى الرباط الصليبي.