شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يستدعى 4 محترفين لمباراتى بنين الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003، بقيادة محمود جابر، على استدعاء 4 لاعبين محترفين لمعسكر المنتخب المقبل، والمقرر انطلاقه بعد أيام قليلة ويتخلله وديتان أمام بنين يومى 21 و25 سبتمبر الجارى.

وقرر الجهاز الفني استدعاء كل من صلاح باشا لاعب أودينيزي الإيطالي، مصطفى أشرف موهبة مونشنجلادباخ الألماني، رامز حفظ الله لاعب بيترهيد الأسكتلندى، وعمر عبد المجيد لاعب هامبورج الألماني، للمعسكر المقبل.

وكشف محمود جابر، المدير الفني لمنتخب الشباب، أن البطولة العربية الأخيرة التي خسر المنتخب لقبها أمام السعودية في المباراة النهائية، شجعت العديد من اللاعبين المحترفين لطلب الانضمام للمنتخب، وحمل ألوان مصر في المحافل العربية والعالمية.

وقال جابر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن المستوى المميز الذى قدمه المنتخب في البطولة، خاصة فى الأدوار الإقصائية، أظهر الإمكانيات الحقيقية التى تحظى بها الكرة المصرية في الفئات السنية المختلفة، موضحا أنه تلقى العديد من الرسائل من المحترفين يطلبون تمثيل المنتخب.

وأكد المدير الفني لمنتخب الشباب، أن الجهار الفني يدرس ويتابع ما تقدمه جميع المواهب الموجودة في الخارج، ويسعى لتحقيق أفضل استفادة منهم، موضحا أن هناك فريق عمل يتابع جميع المباريات الخاصة بالمحترفين، وينتقى المناسب منهم لتمثيل المنتخب.

وقدم منتخب مصر نسخة استثنائية من بطولة كأس العرب للشباب، رغم خسارته للقب على يد المنتخب السعودي في المباراة النهائية التي وصل فيها المنتخبان لضربات الترجيح، بعد انتهاء وقتي المباراة الأصلي والإضافي على وقع التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.