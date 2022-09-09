الأهلي يقدم المدرب الجديد مارسيل كولر لوسائل الإعلام الاثنين المقبل

القاهرة - سامية سيد - يعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًّا فى الواحدة ظهر الاثنين المقبل، لتقديم المدير الفني الجديد مارسيل كولر لوسائل الإعلام.. وكان الأهلى قد تعاقد مع المدرب الجديد لمدة موسمين قادمين ومعه ثلاثة معاونين، مدرب ومدرب أحمال ومحلل أداء.

وتولى كولر تدريب 6 أندية فى منصب الرجل الأول، وهي سانت جاليين وبازل وجراسهبورز وويل السويسرين وبوخوم وكولون الألمانيين"، ومنتخب واحد "النمسا"، كما عمل مساعداً مع مواطنه كريستيان جروس مدرب الزمالك الأسبق فى أولى خطواته التدريبة عام 1992 .

ونجح السويسري كولر فى التتويج ببطولتين للدوري السويسري مع سانت جاليين في موسم 99-2000 وجراسهبورز فى موسم 2002-2003 قبل تحقيق دوري الدرجة الثانية مع بوخم الألماني موسم 2005-2006 وكأس سويسرا مع بازل 2018-2019،وقاد الفرق التي دربها خلال 529 مباراة، انتصر في 240، وتعادل 127، وخسر في 162.

ونرصد البطولات التى حصل علي كولر مدرب الأهلي الجديد وهى كالتالي:

نجح مع فريق جراسهوبرز في حصد لقب الدوري في موسم 2002-2003.

تولي تدريب بازل من 2018/2020 فاز معهم ببطولة كأس سويسرا.

توج ببطولة كأس سويسرا مع بازل 2018/2019 .

حقق لقب الدوري الدرجة الثانية الألماني مع بوخوم.

شارك في اليورو مع منتخب النمسا 2016

حصل على مدرب العام في سويسرا 1998/1999.