شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد استعدادات استاد لوسيل لاستضافة مباراة الزمالك والهلال السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزين استاد لوسيل لاستضافة مباراة الزمالك والهلال السعودى، المقرر انطلاقها فى الثامنة مساء اليوم، فى كأس لوسيل، والذى يجمع بطلى الدوري المصري والسعودي، ويحصل الفريق الفائز على اللقب على مليون ونصف المليون دولار، بينما يحصل الفريق الخاسر على مليون دولار.

وتحرك فريق الزمالك من فندق الإقامة بقطر وسط إجراءات أمنية مشددة متجها إلى ستاد لوسيل، استعدادا لخوض مباراة الهلال السعودي.

ويخوض الزمالك المباراة بقائمة تضم كلا من: ‏

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية .

خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إمام عاشور - زكريا الوردي - محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"– سيف فاروق جعفر - سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الجزيري - يوسف أسامة نبيه.



























