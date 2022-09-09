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شاهد استعدادات استاد لوسيل لاستضافة مباراة الزمالك والهلال السعودى

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القاهرة - سامية سيد - تزين استاد لوسيل لاستضافة مباراة الزمالك والهلال السعودى، المقرر انطلاقها فى الثامنة مساء اليوم، فى كأس لوسيل، والذى يجمع بطلى والسعودي، ويحصل الفريق الفائز على اللقب على مليون ونصف المليون دولار، بينما يحصل الفريق الخاسر على مليون دولار.

وتحرك فريق الزمالك من فندق الإقامة بقطر وسط إجراءات أمنية مشددة متجها إلى ستاد لوسيل، استعدادا لخوض مباراة الهلال السعودي.

ويخوض الزمالك المباراة بقائمة تضم كلا من: ‏

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية .

خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إمام عاشور - زكريا الوردي - محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"– سيف فاروق جعفر - سيد عبدالله "".

خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الجزيري - يوسف أسامة نبيه.

 

 

 

 

 

 

 

 

استعدادات استاد لوسيل لاستضافة مباراة الزمالك والهلال السعودى (1)
 
استعدادات استاد لوسيل لاستضافة مباراة الزمالك والهلال السعودى (2)
 
استعدادات استاد لوسيل لاستضافة مباراة الزمالك والهلال السعودى (3)
 
استعدادات استاد لوسيل لاستضافة مباراة الزمالك والهلال السعودى (4)
 
استعدادات استاد لوسيل لاستضافة مباراة الزمالك والهلال السعودى (5)
 
استعدادات استاد لوسيل لاستضافة مباراة الزمالك والهلال السعودى (6)
 
استعدادات استاد لوسيل لاستضافة مباراة الزمالك والهلال السعودى (7)
 
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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