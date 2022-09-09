شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يبحث عن البطولة الثالثة مع الزمالك خلال الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الزمالك لمواجهة الهلال السعودى بعد قليل على لقب كأس السوبر، باللقاء الذى يقام بملعب لوسيل بقطر. ويدخل فيريرا لقاء الليلة باحثا عن اللقب الثالث هذا الموسم، بعدما توج ببطولتى الدورى والكأس.

وقاد فيريرا الزمالك للتتويج ببطولة الدورى بعدما حسم الأبيض لقب الدورى هذا الموسم، بعدما أنهى الموسم برصيد 77 نقطة، ليتوج الفارس الأبيض باللقب الـ14 والثانى على التوالى.

كما حقق نادي الزمالك بطولة كأس مصر، بعد الفوز على النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التى جمعت الفريقين باستاد القاهرة الدولي، حيث تقدم نادي الزمالك أولاً عن طريق أحمد سيد زيزو، قبل أن يضيف إمام عاشور الهدف الثاني، ثم أحرز حسام حسن لاعب الأهلي هدف الفريق الأحمر في الشوط الثاني.

ويطمح فيريرا للفوز على الهلال فى مباراة اليوم، ليحقق الثلاثية مع الأبيض خلال الولاية الثانية له مع الفريق.