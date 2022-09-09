شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يظهر بالزى الجديد فى أول مباراة بالكونفدرالية أمام بول الأوغندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفر الاجتماع الفني لمواجهة فريق الكرة الأول بنادي فيوتشر أمام بول أوغندى بالدور التمهيدي فى الكونفدرالية الأفريقية، والمقررة إقامتها فى الثالثة عصر غدٍ بتوقيت القاهرة، عن ظهور الفريق بالزى الجديد لأول مرة باللون الأحمر بالكامل، بينما يرتدى حارس المرمى اللون الأزرق.

واكتفي علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر إف سي، بإجراء التدريب الأخير بفندق الإقامة فى كمبالا بأوغندا، من أجل إراحة اللاعبين قبل مباراة الغد.

وأدت بعثة فريق نادي فيوتشر صلاة الجمعة بمقر فندق إقامتها في مدينة كمبالا في أوغندا ، على هامش وجودها بالمدينة لخوض مباراة الذهاب إمام بول الأوغندي.

ويحل فيوتشر ضيفا على بول بطل أوغندا فى الرابعة عصر غدٍ بتوقيت أوغندا ـ الثالثة بتوقيت القاهرة ـ باستاد سانت ماري فى ذهاب الدور التمهيدي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.