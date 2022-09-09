شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول مطالب مانولوفيتش فى الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، عقد اجتماع مع مرشحى الجهاز المعاون له في سيد البلد للاستقرار على التشكيل النهائي للجهاز المقرر أن يعمل معه حلال الفترة المقبلة.

ويملك الصربي زوران مانولوفيتش الرخصة pro من الاتحاد الأوروبي، فهو من مواليد 21 يوليو 1962، وتولى تدريب سيمبا التنزاني والطائي السعودي، وشباب بليوزداد الجزائري، والوداد المغربي، والهلال السوداني، وبيرميرو دي اوغستو الأنجولي، والأهلي البحريني، وتروفينسي البرتغالي، وكابسكورب الإنجولي.

من ناحية أخرى، أعلن مجدى بهلول رحيله عن تدريب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، بعد التعاقد مع المدير الفنى الجديد الصربى زوران مانولوفيتش، مكتفياً بما قدمه خلال الفترة الماضية مع سيد البلد.

وكتب بهلول عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" :" بعد 15 شهر عمل فى سيد البلد مابين مدير فنى لقطاع الناشئين ومدرب حراس الفريق الأول فى وقت صعب قررت الانسحاب من العمل متمنيًا التوفيق لكيان له فضل على".