شكرا لقرائتكم خبر عن دينا مشرف تحصد ذهبية بطولة أفريقيا لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت البطلة المصرية دينا مشرف في حصد ذهبية بطولة أفريقيا لتنس الطاولة بعد الفوز على مواطنتها يسرا حلمي بنتيجة 4-0 لتفوز بالمركز الأول.

وكان قد شهد نصف نهائي السيدات مباريات مصرية خالصة حيث فازت دينا مشرف على هنا جودة بنتيجة 4-1 فيما فازت يسرا حلمي على مريم الهضيبي 4-0.

وبذلك تحصد دينا مشرف ذهبية فردي السيدات فيما تفوز يسرا حلمي بالفضية، بينما تحصل كل من هنا جودة ومريم الهضيبي الميدالية البرونزية.

ويترأس البعثة حسني فؤاد نائب رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، وماجد عاشور المدير الفني للمنتخب، وعماد مصيلحي مدرب الرجال، وجيهان السيد مدربة للسيدات.

ويتواجد رفقة البعثة معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة وعضو اللجنة الأولمبية المصرية من أجل حضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي للعبة على هامش منافسات البطولة.