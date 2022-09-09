شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مدة تعاقد كولر مع الأهلى وموعد وصوله إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة النادي التعاقد مع السويسري مارسيل كولر مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين قادمين، ويصطحب المدير الفني الجديد مارسيل كولر معه ثلاثة مساعدين "مدرب ومدرب أحمال ومحلل أداء".

ومن المقرر أن يحضر كولر إلى القاهرة غدًا السبت لبدء المهمة، وكان المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق ومعه أمير توفيق مدير التعاقدات قد سافرا إلى سويسرا بتكليف من محمود الخطيب رئيس النادي للتفاوض مع المدير الفني الجديد والاتفاق على كافة الأمور.

وكان كولر حقق عدة بطولات خلال مسيرته التدريبية من خلال الفوز بلقب الدوري السويسري مرتين مع جراسهوبرز ونادي سانت جالين، كما حقق لقب كأس سويسرا مع بازل.