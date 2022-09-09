شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السيرة الذاتية للسويسرى كولر مدرب الأهلى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو النادى الأهلى النقاب عن اسم المدير الفني الجديد الذى يقود المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة، وقرر الأهلى تعيين السويسري مارسيل كولر خلفا للمدرب البرتغالى سواريش لمدة عامين قادمين، ويصطحب المدرب الجديد معه ثلاثة مساعدين هم مدرب ومدرب أحمال ومحلل أداء، ومن المقرر أن يحضر إلى القاهرة غدًا السبت لبدء المهمة مع القلعة الحمراء.

وتولى كولر تدريب 6 أندية فى منصب الرجل الأول، وهي سانت جاليين وبازل وجراسهبورز وويل السويسرين وبوخوم وكولون الألمانيين"، ومنتخب واحد "النمسا"، كما عمل مساعداً مع مواطنه كريستيان جروس مدرب الزمالك الأسبق فى أولى خطواته التدريبة عام 1992 .

ونجح السويسري كولر فى التتويج ببطولتين للدوري السويسري مع سانت جاليين في موسم 99-2000 وجراسهبورز فى موسم 2002-2003 قبل تحقيق دوري الدرجة الثانية مع بوخم الألماني موسم 2005-2006 وكأس سويسرا مع بازل 2018-2019،وقاد الفرق التي دربها خلال 529 مباراة، انتصر في 240، وتعادل 127، وخسر في 162.

ونرصد البطولات التى حصل علي كولر مدرب الأهلي الجديد وهى كالتالي:

نجح مع فريق جراسهوبرز في حصد لقب الدوري في موسم 2002-2003.

تولي تدريب بازل من 2018/2020 فاز معهم ببطولة كأس سويسرا.

توج ببطولة كأس سويسرا مع بازل 2018/2019 .

حقق لقب الدوري الدرجة الثانية الألماني مع بوخوم.

شارك في اليورو مع منتخب النمسا 2016

حصل على مدرب العام في سويسرا 1998/1999.