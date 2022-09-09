شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتعاقد مع "زلاكة" من بترول أسيوط لمدة 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد نادي سيراميكا مع محمود عبد الحفيظ زلاكة، لاعب وسط بترول أسيوط، لمدة 5 سنوات، وجاء التعاقد مع اللاعب بناءً على ترشيح أحمد سامي، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي سيراميكا، والذى أبدى إعجابه وقناعته بقدرات اللاعب فنيا وبدنيا.

وحرص طارق أبو العينين، المشرف العام على الكرة بفريق سيراميكا، على تلبية طلب الجهاز الفني للفريق، في ظل رغبة إدارة نادى سيراميكا توفير كافة الاحتياجات من أجل تحقيق أفضل النتائج فى الموسم المقبل.