شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على بطولات مارسيل كولر مدرب الأهلي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة النادي التعاقد مع السويسري مارسيل كولر مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين قادمين، ويصطحب المدرب الجديد معه ثلاثة مساعدين "مدرب ومدرب أحمال ومحلل أداء" ومن المقرر أن يحضر كولر إلى القاهرة غدًا السبت لبدء المهمة.

وكان المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق ومعه أمير توفيق مدير التعاقدات قد سافرا إلى سويسرا بتكليف من محمود الخطيب رئيس النادي، للتفاوض مع المدير الفني الجديد والاتفاق على كافة الأمور.

ونرصد البطولات التى حصل عليها كولر قبل تولى مهمة تدريب الأهلي الجديد:

نجح مع فريق جراسهوبرز فى حصد لقب الدوري في موسم 2002-2003.

تولي تدريب بازل من 2018/2020 فاز معهم ببطولة كأس سويسرا.

توج ببطولة كأس سويسرا مع بازل 2018/2019 .

حقق لقب الدوري الدرجة الثانية الألماني مع بوخوم.

شارك فى اليورو مع منتخب النمسا 2016 .

حصل على مدرب العام في سويسرا 1998/1999.