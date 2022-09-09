وصول زوران مانولوفيتش لتولى قيادة الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

وصل الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد، مساء اليوم الجمعة، إلى مطار القاهرة ليتولى مهام عمله أستعداداً للموسم الجديد 2022 _ 2023 .

ورافق مانولوفيتش فور وصوله، التونسى كريم بن سالم سباعى المدرب المساعد و مخطط الأحمال ، و من المنتظر و صول المغربى محمد رشيد المكاوى مدرب حراس المرمى خلال الساعات القليلة القادمة .

وسيعقد المدرب الجديد للاتحاد عدة أجتماعات خلال اليومين القادمين مع لجنة الكرة برئاسة أحمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الإدارة و عضوية محمد سلامة ومحمد البحيرى أعضاء مجلس الإدارة مع إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين لأستعراض جميع الأسماء المرشحة للعمل ضمن الجهاز الجديد.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن كامل تشكيل الجهاز الفني و الإدارى للفريق عقب موافقة واستقرار زوران على جميع أعضاء جهازه المعاون.