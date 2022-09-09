هالاند أم ليفاندوفسكي؟.. تشافي يرد بإجابة قاطعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

فضّل تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم البارسا، على النرويجي الشاب إيرلينج هالاند، هدّاف مانشستر سيتي.

ويقدم هالاند وليفاندوفسكي مستويات مذهلة منذ أن انتقلا إلى مانشستر سيتي وبرشلونة على الترتيب قبل بداية الموسم الجاري.

وسجل هالاند 12 هدفًا وصنع هدفًا في 8 مباريات خاضها مع مانشستر سيتي في كل البطولات، ويتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 أهداف.

في المقابل، أحرز ليفاندوفسكي 8 أهداف في 5 مباريات بقميص برشلونة في كل البطولات، ويعتلي صدارة الهدافين في الدوري الإسباني بـ5 أهداف.

ويستعد برشلونة لملاقاة قادش غدًا السبت على ملعب "رامون دي كارانزا" ضمن الجولة الخامسة من الليجا.

وفي المؤتمر الصحفي للمباراة، اليوم الجمعة، سئل تشافي عما إذا كان يفضل أن يمتلك لاعبًا شابًا مثل هالاند على كبير السن ليفاندوفسكي، فرد المدرب الإسباني بإجابة قاطعة.

وقال تشافي، فيما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، "لن أستبدل ليفاندوفسكي مقابل أي لاعب آخر، الخبرة لها دور، كذلك هو يدعم اللاعبين الشباب ويمتاز بالتواضع، رغم فوزه بكل شيء، وتواضعه قد يجبر باقي اللاعبين على السلوك ذاته، ما يفعله في الملعب أمر غير عادي".

وعما إذا كان ليفاندوفسكي سيخضع لنظام المداورة الذي ينوي تشافي اتباعه في مبارة قادش، أوضح "بعد التدريب سأقرر ما إذا كان سيدخل ضمن نظام التدوير في مباراة قادش أم لا، لكن روبرت لاعب مهم للغاية للفريق في أي مباراة".