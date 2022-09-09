 مغربي يعود للقاهرة اليوم بعد فسخ إعارته مع تبليسيه التشيكي

محمد اسماعيل - القاهرة - يعود محمد مغربي مدافع الأهلي والمعار إلى نادي تبليسيه مساء اليوم إلى القاهرة، بعد فسخ إعارته مع الفريق التشيكي تمهيدًا لضمه للفريق الأول بالأهلي.

وعلم مراسل الخليج 365 أن إدارة الأهلي أنهت بشكل رسمي إجراءات فسخ تعاقد محمد مغربي مع النادي التشيكي.

وقال مغربي في تصريحات خاصة:"ساعود للقاهرة خلال ساعات بعد فسخ التعاقد بشكل رسمي".

وأضاف مصدر خاص لمصراوي:"الأهلي كان قد وضع شرطًا في العقد يقضي بأنه حال عدم لعب مغربي 70% من المباريات يحق له فسخ التعاقد".

وأكمل: "إدارة الأهلي قررت تفعيل هذا البند من العقد لإعادة اللاعب لصفوف الفريق مرة أخرى".

ومن المقرر أن ينتظم مغربي في تدريبات الأهلي الأحد المقبل مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.