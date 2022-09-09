"فانتازي الدوري الإنجليزي" توضح موقف الجولة السابعة بعد تأجيلها

محمد اسماعيل - القاهرة - أوضح الحساب الرسمي للعبة فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر موقع "تويتر"، الموقف الكامل للجولة السابعة بعد تأجيلها لأجل غير مسمى.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد قررت تأجيل مباريات الجولة السابعة من المسابقة رسميا لحين إشعار آخر بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية أمس الخميس عن عمر يناهز 96 عاما.

وقال حساب فانتازي الدوري الإنجليزي: "سيتم ترحيل الجولة السابعة بدون تسجيل أي نقاط، كما ستتم إعادة باقات (Triple Captain) و(Bench Boost) و(Free Hit Chips) التي تم تنشيطها لهذه الجولة، على أن يتم طرحها في الجولة التالية".

وأضاف: "بالنسبة للاعبين الذين فقدوا نقاطا مقابل الانتقالات الإضافية (نقاط سالبة)، سيُعاد إليهم النقاط التي فقدوها".

وأردف: "سيتم تخصيص المباريات المؤجلة إلى تاريخ آخر، وتطبيق النقاط التي تم تسجيلها في هذه المباريات في الجولة التي تشهد لعب المباريات وليس على الجولة السابعة".

وأتم الحساب قائلا: "هذه ظروف استثنائية، ونحن نقدر تفهم لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي تطورات الموقف".