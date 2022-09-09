بعد تأجيل "بريميرليج".. تقارير تحسم مصير مباريات الفرق الإنجليزية في دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

كشفت تقارير صحفية بريطانية مصير مباريات الفرق الإنجليزية في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد تأجيل الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، بسبب الحداد على وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية مساء أمس الخميس، عن عمر ناهز 96 عامًا، ليخلفها نجلها تشارلز على العرش.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان رسمي ظهر اليوم الجمعة تأجيل مباريات الجولة السابعة، التي كان من المقرر إقامتها أيام السبت والأحد والإثنين المقبلة، إلى موعد آخر، ستعلن عنه لاحقًا.

كما أن هناك احتمالية لتأجيل مباراتي تشيلسي ضد ليفربول، وبرينتفورد أمام آرسنال المقرر إقامتهما في لندن ضمن الجولة الثامنة، حيث إن موعدهما يتعارض مع موكب جنازة الملكة.

لكن صحيفة "ذا صن" أشارت إلى أن مباريات الفرق الإنجليزية الأربعة، ليفربول، ومانشستر سيتي، وتوتنهام هوتسبير، وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا ستقام بشكل طبيعي.

وأوضحت "ذا صن" أنه في حال رفضت الفرق الإنجليزية خوض مباريات الثلاثاء والأربعاء المقبلين ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، فإنها ستعتبر خاسرة.

ويستضيف ليفربول نظيره أياكس يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "أنفيلد" ضمن الجولة الأولى، بينما يخرج توتنهام لملاقاة سبورتنج لشبونة على ملعب "خوسيه ألفالادي" في المجموعة الرابعة.

ويوم الأربعاء، يلعب تشيلسي أمام ضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي على ملعب "ستامفورد بريدج" في المجموعة الخامسة، فيما يستضيف مانشستر سيتي منافسه بروسيا دورتموند على ملعب "الاتحاد" في المجموعة السابعة.