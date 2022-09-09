رئيس الهلال: إن شاء الله نفوز أمام الزمالك في كأس لوسيل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أبدى رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، فهد بن نافل، جاهزية فريقه لمواجهة الزمالك في بطولة كأس سوبر لوسيل.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي الهلال في تصريحات لفضائية "بي إن سبورتس" اليوم الجمعة:"سعيدون بالتواجد في دولة قطر وبالمشاركة في كأس لوسيل وإن شاء الله نحقق البطولة وتكون بروفة للاستاد الذي سيشهد مباريات منتخبنا في كأس العالم وتكون فأل خير عليه إن شاء الله".

وأتم رئيس مجلس إدارة نادي الهلال تصريحاته بقوله:"سعة الملعب بالكامل تم بيع تذاكرها وستكون مباراة تليق بالفريقين الهلال والزمالك وإن شاء الله نفوز ونحصد كأس السوبر".

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الهلال السعودي، عند التاسعة من مساء اليوم الجمعة، في كأس سوبر لوسيل.